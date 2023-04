LEVENSVERHAAL Wielsbeke neemt afscheid van André (76), oud-gemeenteraadslid en trekker bij de Hondenzwemming: “Een hart van koekenbrood had hij”

Aykut (49) opent pizza- en pitazaak in Olsene: “A3 is meer dan een klassieke pitabar”

Voor pizza, pita, een kapsalon en andere snacks kan je nu terecht bij A3 Pizza langs de Grote Steenweg in Olsene. De zaakvoerder Aykut Sahin is geen onbekende in de streek, want hij was 8 jaar medezaakvoerder van een bekende pitazaak in Deinze.