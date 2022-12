Leef je uit op de mountainbike door de bossen van Wielsbeke en Dentergem

Dat kan in de omgeving van Wielsbeke en Dentergem, waar je de mountainbikeroute ‘Mandeldal’ vindt. Die route loopt doorheen twee Provinciale domeinen: domein Baliekouter in Wakken en domein Meikesbossen in Dentergem. De verbinding tussen die twee verloopt langs landelijke wegen en opnieuw opengestelde oude kerkwegels. De rode lus is 10,5 kilometer lang en voor 23% off-road. De startplaats ligt aan ‘t Kraaienhof in Wielsbeke.