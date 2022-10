Kunstwerk verhuisd naar Bibox

Bellegem Inbrekers gooien opnieuw baksteen door ramen op klaarlich­te dag: “Vluchtwa­gen stond straat verder”

Twee buren uit de IJzerhandstraat in Bellegem kregen af te rekenen met een inbraak. In beide gevallen gooide de dader een baksteen door een raam en drong hij zo de woningen binnen. De buit is vrij aanzienlijk. “Maar toen hij bezig was bij de buren en mij hoorde thuiskomen, ging de dader op de loop”, vertelt één van de slachtoffers. “Hij sprong in een vluchtwagen, de bestuurder gaf meteen plankgas.”

26 oktober