Kunstwerk Boudewijn Devos wordt ingehuldigd: “Papa was hier zó fier op geweest”

wielsbekeOp de hoek van de Heirweg en de Abelestraat in Wielsbeke is een muurschildering ter ere van Oud-wielrenner en cafébaas Boudewijn Devos ingehuldigd. Het kunstwerk, ontworpen en uitgevoerd door kunstenaarscollectief Treepack, prijkt op de gevel van het huis van zoon Patrick, dat vroeger aan het intussen afgebroken café De Sportvriend grensde. “Papa was hier zó trots op geweest”, zeggen zoons Hendrik en Patrick.

Volledig scherm De buurt werd uitgenodigd om iets te komen drinken op het nieuwe kunstwerk. © Henk Deleu

Devos reed in de jaren ’50 voor de ploeg Bertin. Hij werd onder meer derde bij Kuurne-Brussel-Kuurne. “Nadat hij in 1957 zijn fiets aan de haak hing, begon hij een café en fietsenzaak op de Heirweg”, zegt burgemeester Jan Stevens. “Café De Sportvriend werd een begrip in de wijde omgeving – net als Boudewijn Devos zelf: hij was gekend en geliefd door iedereen in Wielsbeke.”

“Dat klopt wel”, zegt zoon Hendrik. “Papa was enorm gekend, zowel als wielrenner, cafébaas als fietsenmaker. Ik herinner me ook nog dat mijn vader een van de eerste was die een telefoon had, en hoe veel mensen bij hem kwamen om te bellen. Hij had ook als een van de eerste mensen hier in de wijk een auto, wat ook voor veel bekijks zorgde.”

“In het kunstwerk “Boudewijn & Devos” staat de jonge wielerkampioen Boudewijn arm in arm met zijn oudere zelf: Boudewijn als gezellige cafébaas”, zegt Stevens. “Centraal in het ontwerp staat zijn lach, die tweemaal boekdelen spreekt, en die passanten nog vele jaren zal verwelkomen in Wielsbeke.”

Volledig scherm Lucien Van Impe woonde de inhuldiging bij. © Henk Deleu

Café De Sportvriend werd eind 2020 – 3 jaar na het overlijden van Devos – afgebroken. “We zijn de familie dankbaar dat ze het pand aan de gemeente verkocht hebben, zodat we het kruispunt van de Heirweg met de Abeelestraat verkeersveiliger kunnen maken”, zegt schepen Daisy Haydon. “Dat zal gepaard gaan met de heraanleg van de Heirweg binnen enkele jaren.”

Op de plaats van het voormalige café werd Devos nu vereeuwigd. “Het was echt tof om te zien hoe de buurt de schilderwerken hier op de voet volgde”, zegt Patrick. Het was even alsof papa weer een beetje tot leven kwam. We vinden het supergeslaagd, en zijn heel fier. Dat was onze vader ongetwijfeld ook geweest.”

Wielrenner Lucien Van Impe woonde de inhuldiging bij. “Ik ben zelfs een beetje jaloers”, zegt Van Impe. “Zo’n mooie muurschildering heb ik niet van mezelf. Het is toch echt het mooiste eerbetoon dat je kan krijgen.”

Het kunstwerk blijft sowieso 50 jaar staan op de gevel, ongeacht welke bewoners in het huis zouden komen wonen. “Het kruispunt hier staat gekend als ‘ bij Boudewijn Vossens’, ook al was het café al dicht en later afgebroken”, zegt schepen Daisy Haydon. “Dankzij dit kunstwerk kan het die naam terecht blijven dragen.”

Volledig scherm “In het kunstwerk “Boudewijn & Devos” staat de jonge wielerkampioen Boudewijn arm in arm met zijn oudere zelf: Boudewijn als gezellige cafébaas”, zegt Stevens © Henk Deleu

