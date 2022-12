Koffie, snacks en op vrijdag frietjes: er zijn slechtere plekken om samen te blokken

wielsbekeSamen studeren kan deze winter ook in de nieuwe vestiging van aardappelproducent Agristo in Wielsbeke. Studenten zijn vanaf 19 december elke dag welkom, en op vrijdag krijgen ze frietjes.

Er zijn slechtere plekken om te studeren. “We voorzien alles om er een geslaagde blok van te maken”, zegt Louise Heylen, Talent Specialist bij Agristo. “Denk aan koffie in alle smaken, snacks, supersnel internet, een extern scherm, een ergonomische bureau(stoel), ... Lunchen kunnen de studenten samen met onze Potatoholics in onze refter. Voor een snelle hap of snack kunnen ze terecht in onze shop & go. Wie even nood heeft aan pauze, kan zelfs een rondje lopen of wandelen op de Finse piste rond onze site.”

Door de deuren open te stellen voor blokkende jongeren, wil Agristo studenten ondersteunen die zich thuis of op kot moeilijk kunnen concentreren. “Maar ook wie gewoon nood heeft aan verandering van omgeving, is meer dan welkom.”

Toekomstige werknemers

Al lijkt het ook vooral een goeie manier om toekomstige werknemers warm te maken voor een carrière bij Agristo. “Studenten die zich inschrijven, kunnen ook kennismaken met het Young Potatoholic Traineeship van Agristo: een fast track naar een uitdagende carrière voor wie pas afgestudeerd is of beperkte werkervaring heeft en alle aspecten van een Belgisch topbedrijf wil leren kennen. Daarbij worden jongeren 2 jaar lang ondergedompeld in verschillende afdelingen van Agristo. Zo krijg je de kans om je skills verder te ontwikkelen en om impact te hebben op het groeiverhaal. En proeven is daarbij de eerste stap. Daarom delen we tijdens de blokperiode elke vrijdag gratis frietjes, kroketjes en enkele van onze andere aardappelproducten uit aan de studenten”, zegt Louise.

Volledig scherm Studenten kunnen er vanaf 19 december samen studeren. © Agristo

Wie graag een werkplek reserveert bij Agristo, kan dat doen op www.youngpotatoholics.com. De deuren zijn open van maandag 19 december t.e.m. vrijdag 6 januari (enkel op weekdagen). Inschrijven is gratis en het is mogelijk om meerdere dagen in te boeken. Samen blokken kan van maandag tot en met donderdag van 8u30 tot en met 17u45 op vrijdagen van 8u30 tot en met 16u.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.