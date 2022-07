Julie (40) start met vertaalbureau EmMaLingua

Kuurne Werknemers Waak Vijverhoek even geëvacu­eerd na brandje in Kuurne

Enkele tientallen werknemers van maatwerkbedrijf Waak in Kuurne zijn donderdagnamiddag even geëvacueerd. In een elektriciteitskast was brand ontstaan maar die kon snel door een werknemer geblust worden.

14 juli