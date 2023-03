IN BEELD: zo mooi kan de oude Leiearm zijn

Castor blijft top met twee sterren, vijf gastronomi­sche restau­rants volgen op de voet met één Michelin­ster

De Michelingids voor 2023 is maandagmiddag voorgesteld in het Koninklijk Theater in Bergen. Table D’Amis in Kortrijk maakt een comeback met een eerste Michelinster. Andere wijzigingen zijn er niet in de nieuwe culinaire gids, vergeleken met 2022.