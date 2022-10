IN BEELD. Hondenzwemming breekt absoluut record

De Sint-Bavo Vrienden noteerden 121 inschrijvingen. “Dit maakten we nog nooit mee. We hebben er zelf het raden naar aan wat het precies ligt”, vertelt Vincent Herman. Misschien aan het prima nazomerweer, want er daagden ruim 5.000 bezoekers op, wat eveneens ongezien is. Het was de 171ste editie van de hondenzwemming, Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed. De honden moesten zoals altijd eerst een korte afstand lopen en daarna over een oude Leie-arm zwemmen, naar hun baasjes toe, in de dorpskern van ‘Senteboas’.