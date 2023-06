“Ik zal uw gezicht verbouwen, zodat uw eigen kinderen u niet meer herkennen”: man die politieagenten het leven zuur maakt, kent zijn straf

“Ik zal uw gezicht verbouwen, zodat uw eigen kinderen u niet meer gaan herkennen.” Dergelijk ‘fraais’ kregen agenten van de politiezone Midow naar het hoofd geslingerd als ze in Ooigem weer eens langs moesten, omdat François D. voor overlast had gezorgd. De eerste keer gebeurde dat in september 2020, in totaal werden tegen de man zes dossiers van weerspannigheid opgemaakt.