Het rommelt binnen CD&V Wielsbeke, voorzitter en ondervoorzitter stappen op: “Er worden onvoldoende kansen geboden aan een nieuwe generatie politici”

wielsbekeErg opvallen doet het niet, maar het rommelt binnen CD&V Wielsbeke. Frédéric Depypere (43) en Marijn De Vos (37) nemen ontslag als voorzitter en ondervoorzitter. In het persbericht staat een niet mis te verstane zin: Ik (Depypere, nvdr.) wil niet meegaan in een verhaal waar geen rekening gehouden wordt met de stem van de groep, waar niet maximaal kansen geboden worden aan een nieuwe generatie politiekers.”

Frédéric Depypere werd enkele maanden geleden nog maar herverkozen als voorzitter, en hij zou ook de komende drie jaar de leiding nemen binnen de partij. Het ontslag van Depypere (en De Vos), die beide sinds 2013 voorzitter en ondervoorzitter zijn, komt dan ook vrij onverwacht.

“Negen jaar en vijf maanden ben ik als voorzitter voluit voor de groep en de toekomst gegaan en heb ik steeds het belang en de kracht van de groep vooropgestel”, zegt Frédéric Depypere. “Vernieuwing en verjonging staan deze legislatuur centraal binnen de partij. Ik kan dan ook heel tevreden terugkijken op het feit dat we, soms tegen de stroom in, vele nieuwe en jonge beloftevolle mensen op onze lijst kansen hebben kunnen geven. De vernieuwing en verjonging in de partij heeft zich doorgetrokken tot in het schepencollege, de gemeenteraad en het bijzonder comité voor de sociale dienst.”

Tot hier lijkt het nog allemaal ‘peis en vree’ te zijn. Maar dan: “Als politieker wil ik er zijn voor de inwoners, wil ik in het dagdagelijkse en het toekomstige het verschil maken voor mensen. En dat zal ik blijven doen met alle energie die ik in me heb. Ik wil die maximaal steken in zaken waar ik achter sta. Ik wil niet meegaan in een verhaal waar geen rekening gehouden wordt met de stem van de groep, waar niet maximaal kansen geboden worden aan een nieuwe generatie politiekers.”

We bellen Depypere uiteraard nog op voor meer tekst en uitleg. “Ik ben niet de persoon die het conflict wil op zoeken, dus heel veel wil ik er niet meer over zeggen”, zegt Depypere. “Maar als voorzitter vond ik twee zaken belangrijk. Dat jonge mensen ten eerste kansen krijgen binnen onze partij en dat ten tweede geluisterd wordt naar verschillende stemmen en eventueel zelfs de meerderheid binnen een groep. Wat mij betreft wordt onvoldoende aan die twee voorwaarden voldaan. Ik kan geen voorzitter meer zijn, in eer en geweten.”

Oppositie

Via de oppositie wordt ons ingefluisterd dat er eventueel onenigheid zou zijn tussen de ‘oudere’ vaste waarden van de partij, en de jongere generatie, over de richting waar de partij in de toekomst naartoe gaat. Marijn De Vos is trouwens de zoon van huidig schepen Filiep De Vos, die burgemeester was van 2007 tot 2009 en in 2012 nog rechtstreekse concurrent was van Jan Stevens voor de burgemeesterssjerp. Wanneer we burgemeester Jan Stevens contacteren met de vraag of er niet wat onenigheid is binnen de partij, ontkent die dat. “Onenigheid zou ik het nu ook niet noemen”, zegt Depypere. “Maar beweren dat er geen zaken zijn waar niet eens wat dieper over nagedacht moet worden, is niet correct.”

Volledig scherm Een overwinningsfoto na de verkiezingen in 2018: CD&V met burgemeester Jan Stevens behoudt de meerderheid in Wielsbeke met 11 op 21 zetels. © Alexander Haezebrouck

Zowel Depypere als De Vos blijven op post. “Voor alle duidelijkheid: tot het einde van deze legislatuur blijf ik me ten volle inzetten om mensen te helpen en beleid te voeren, uit respect en dankbaarheid voor iedereen die in mij en de groep gelooft”, zegt Depypere. “Ik stop dan wel als voorzitter van de lokale CD&V-afdeling, maar blijf raadslid voor CD&V en voorzitter van de gemeenteraad en de OCMW-raad.”

‘Compagnons de route’

“Frédéric en ik zijn al bijna 10 jaar ‘compagnons de route’”, zegt Marijn De Vos. “Ook in deze moeilijke beslissing steun ik hem voor de volle 100 procent. Wat mezelf betreft, kies ik ervoor om niet verder de rol van bestuurslid binnen CD&V Wielsbeke op te nemen. Als de partij dit nuttig acht, blijf ik wel verder zetelen in het bijzonder comité sociale dienst.”

Over de toekomst blijft het tweetal vaag; “We willen heel graag verder werken met wie vooruit wil, met wie er mee naar streeft om Wielsbeke op de kaart te zetten als aangenaam om te wonen, te ontspannen en te werken. Alles kan en moet beter, en onder dat motto blijven wij vertrouwvol voor de toekomst”, zegt Frédéric Depypere.