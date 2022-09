Harmonie De Ware Vrienden vieren 100ste verjaardag met De Romeo’s

Sint-Baafs-Vijve Tank vat vuur bij slijpwer­ken in tuin in Sint-Baafs-Vij­ve

Langs de Rijksweg in Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) is zaterdagnamiddag brand ontstaan in de tuin van een rijwoning. Bij slijpwerken had de isolatie van een tank vuur gevat.

