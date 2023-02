Halve kilo cannabis en cash geld in beslag bij huiszoekingen in Ledegem en Harelbeke

Frederik Van Laere toont werken in Huis De Leeuw

Kunstliefhebbers kunnen binnenkort terecht in Huis De Leeuw in Machelen-aan-de-Leie (Zulte) voor de tentoonstelling Talmen. Frederik Van Laere uit Deinze toont er zijn nieuwe schilderijen. De werken van Van Laere verrassen door een geloof in het schilderij als een ‘oprecht’ expressief medium, dat in zijn fysiek proces een gevoelswereld vertolkt, zoals een handschrift. In een tijd van ontleende, bijeen gelogen en digitaal snel heen-en-weergaande beelden breekt hij een lans voor traagheid, authenticiteit en bezieling. De expo zal open zijn op zaterdag en zondag 18 en 19 maart en op 25 en 26 maart, telkens van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17.30 uur. De toegang is gratis.