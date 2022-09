Hachje meerderheid opnieuw gered door Vlaams Belang en afwezigheid oppositieraadslid, maar raadslid Deprez geeft niet op: “Ik dien het punt opnieuw in”

Even recapituleren. Tijdens haar tijd als schepen (Deprez was 15 jaar schepen tot eind vorig jaar, nvdr.), zette Magda Deprez(CD&V) haar schouders onder de aanleg van een trage weg tussen Wielsbeke en Harelbeke. De omgevingsvergunning was gestemd, en de aanleg kon in principe starten. Kort nadat Deprez schepen af was, besloot het gemeentebestuur de vergunning echter opnieuw in te trekken. De trage weg was te duur, er waren te veel bezwaren gekomen uit de buurt, zo klonk het.

Magda Deprez diende verontwaardigd een agendapunt in om tekst en uitleg te vragen in de gemeenteraad van 30 juni, maar voorzitter Frédéric Depypere weigerde het punt te behandelen. Deprez verliet daarop de gemeenteraad met de voltallige oppositie, waardoor die moest worden stilgelegd. Er werd een nieuwe gemeenteraad bijeen geroepen op 11 juli, waar Depypere een nieuw ingediend punt van Deprez wél behandelde.

Volledig scherm Voormalig schepen Magda Deprez. © Joyce Mesdag

Zowel oud-schepen Deprez als huidig schepen Callewaert stemden mee met de oppositie. Enkel doordat raadslid Filip Dinneweth zich onthield en er enkele afwezigen waren, kon meerderheidspartij CD&V het hoofd boven water houden). Gisterenavond deed Deprez een nieuwe poging om de trage weg erdoor te krijgen, en even zag het ernaar uit dat het zou lukken. Maar toen bleek raadslid Frank Soetaert (N-VA) plots omwille van professionele redenen niet aanwezig kon zijn. Dinneweth stemde mee met de meerderheid. Opnieuw hetzelfde resultaat: staking van stemmen, en dus afgekeurd.

Magda Deprez maakte zich dik in het feit dat burgemeester Jan Stevens meestemde. “Hij weet heel goed dat hij betrokken partij is in deze.” Maar Stevens ging daar niet op in. Deprez verwees ook naar de financiën, dat het maar triestig is dat de gemeentekas staat of valt met de aanleg van een trage weg, maar ook schepen Devos ging daar niet op in.

Financiële situatie

Enkel voorzitter Frédéric Depypere nam het woord in naam van de meerderheid. “Er zijn drie redenen waarom we de trage weg niet aanleggen. Er ís om te beginnen al een trage weg, die wat in onbruik is geraakt, maar die we dus kunnen nieuw leven in blazen. Ten tweede zijn er bezwaren uit de buurt die we niet willen negeren. En ten derde laat onze financiële situatie niet toe om een trage weg aan te leggen die niet noodzakelijk is.”

Verwacht wordt dat raadslid Deprez het punt ook volgende raad opnieuw zal indienen, tot de oppositie voltallig aanwezig is en het punt dus wel goedgekeurd zou kunnen worden. “Ik bekijk hoe ik het aanpak, misschien met een extra raadszitting, of op een volgende raad. Maar ik dien het punt opnieuw in, jawel.” Of die trage weg er daarmee al ligt, valt nog af te wachten. Het schepencollege moet er zich dan nog over buigen, en het is afwachten om te zien hoe het dossier daarin behandeld zal worden.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.