Groene zone in Sint-Baafs-Vijve krijgt speeltoestellen

Kortrijk IN BEELD. Rustoordbe­wo­ners ’t Hoge genieten van ritje in toeris­tisch treintje

Bewoners van woonzorgcentrum ’t Hoge op Hoog Kortrijk genoten woensdag in de late namiddag van een ritje in een mooi afgewerkt en rolstoelvriendelijke rode ‘Original Express’. Het toeristentreintje kan tot 56 personen aan. We stuurden onze fotograaf langs omdat de betrokkenen van WZC ‘t Hoge er zelf graag de krant mee halen. Wat bij deze met verve gelukt is.

13 juli