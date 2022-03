Graafwerken zorgen voor gaslek op industriezone in Wielsbeke

Kortrijk/Zuid-West-Vlaanderen Zuid-West-Vlaanderen telt 1.313 dak- en thuislozen, waarvan 479 (!) kinderen: “Kortrijk krijgt project met container­wo­nin­gen”

De Koning Boudewijnstichting ondersteunde het gespecialiseerd onderzoeksteam LUCAS KU Leuven om op 29 oktober 2021 dak- en thuislozen te tellen. De resultaten werden afgelopen woensdag bekendgemaakt. Er zijn 1.313 dak - en thuislozen in Zuid-West-Vlaanderen. “Vooral de 479 minderjarigen zijn ondraaglijk. Daar werken we eerst aan. Zo komt er in Kortrijk een project met containerwoningen”, reageert Kortrijks schepen van Welzijn en voorzitter van welzijnsvereniging W13 Philippe De Coene (Vooruit).

17 maart