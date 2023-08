“Dag meneer, we denken dat uw zoontje zijn pols heeft gebroken. Komt u hem halen?”: Nyo (7) krijgt amper hulp na val op speelplein

Een doordeweeks dagje speelplein is voor de zevenjarige Nyo uit Zulte heel pijnlijk geëindigd. Het jongetje brak zijn pols na een val van een speeltuig, maar op veel hulp van begeleiders moest hij niet rekenen. Het knaapje verbleef drie dagen in het ziekenhuis en moet nog tot na de vakantie in het gips. Papa Jeroen (34) begrijpt niets van de reactie van de speelpleinleiding na het ongeval. “Toen we arriveerden, hoorden we onze zoon al van ver krijsen”, begint hij het verhaal.