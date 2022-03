Frédéric Depypere blijft nog drie jaar langer voorzitter van CD&V Wielsbeke

Kortrijk/Anzegem Plancha Boutique in Kortrijk verwelkomt klanten tot uit Gent en Leuven: “Onze nieuwe bakplaten kunnen oneindige lijst gerechtjes aan”

Plancha Boutique versterkt de Leiestraat in Kortrijk. “Het concept van onze handelszaak is uniek in België. De winkel combineert de verkoop van onze nieuwe hoogkwalitatieve particuliere bakplaten met workshops. Plancha bakplaten zijn ideaal voor in de tuin, in een poolhouse, op een terras of zelfs op een balkon van een flat”, zegt Matthieu Moerenhout (41) uit Anzegem. “Uit Gent, Leuven, Blankenberge… mensen komen nu al van ver speciaal naar Plancha Boutique.”

