Flink wat rook bij brand in silo met olie- en metaalresten bij Metavan Reels: arbeiders geëvacueerd

“Een silo waarin resten van de afzuiging aan een spuitcabine worden opgevangen, raakte om één of andere reden oververhit en zo ontstond brand”, zegt majoor Willy Pauwels van de hulpverleningszone Fluvia. “In de silo worden resten van olie en metaal opgevangen. Dat blus je beter niet met water want dan maak je de zaak alleen maar erger. Daarom gebruikten we eerst poeder en vervolgens schuim, met de bedoeling eerst de temperatuur in de silo te doen dalen en hem dan vervolgens voorzichtig te openen om te blussen.”

Impact nog onbekend

Tijdens de brand, waarbij een handvol arbeiders naar buiten moesten, ontsnapte nogal wat prikkelende rook uit het bedrijf. Op een bepaald moment verergerde die plots fel. Maar net op het moment dat de politie na overleg met de brandweer in de omgeving wilde vragen dat mensen niet al te veel in de rook zouden lopen, verdween de hinder vrijwel helemaal. Na verloop van tijd kreeg de brandweer de situatie onder controle. Hoe groot de impact van de brand is op de productie, in het bedrijf waar metalen bobijnen worden geproduceerd, is niet duidelijk.