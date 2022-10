ENERGIERONDVRAAG: Hoe wapent jouw gemeentebestuur zich tegen de energiecrisis?

Vraag 1: Bent u van plan de verwarming in publieke gebouwen lager te zetten dit najaar? Zo ja: op welke temperatuur zetten jullie de verwarming en hoeveel graden is dat lager dan vorige winter?

Ja. Vroeger stond de temperatuur in onze gebouwen om 22 graden, nu is dat 19 graden.

Vraag 4: Indien uw gemeente/stad in het verleden een ijspiste aanlegde in het najaar, gebeurt dat dit jaar opnieuw?

Vraag 5: Zijn er energiebesparende maatregelen waar u als stad of gemeente subsidies of ondersteuning voor voorziet? Zo ja, welke?

Het budget voor een socio-culturele toelage aan inwoners - bijvoorbeeld een tussenkomst in schoolfactuur of inschrijvingsgeld vereniging- is reeds opgebruikt, maar we blijven verder op dezelfde manier ondersteuning bieden. Ook het hulpfonds voor gas en elektriciteit voorziet in een tussenkomst bij inwoners na een sociaal onderzoek. De behartiging van deze dossiers gebeurt door de diensten van het Sociaal Huis.