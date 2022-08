Els De Schepper, Annemie Struyf en Tine Embrechts op nieuw cultuurseizoen

Hulste/Harelbeke/Beveren-Leie Fietsster (82) zwaarge­wond na ongeval aan gevaarlij­ke fietsover­steek N36, buurt vraagt maatrege­len

Bij een verkeersongeval langs de N36 in Harelbeke is maandagnamiddag een 82-jarige fietsster uit Hulste (Harelbeke) zwaargewond geraakt. De vrouw stak aan de fietsoversteekplaats aan Ruddershove de gewestweg over maar werd door een auto gegrepen. “Het is en blijft hier levensgevaarlijk. Bijkomende maatregelen of ingrepen zijn nodig”, klinkt het bij ongeruste buurtbewoners van Ruddershove.

22 augustus