“Drie weken productiestop om daarna met zelfde ploeg te kunnen doorgaan”: QuickStep-producent legt productie laminaat (even) stil door hoge grondstofprijzen

wielsbekeUnilin legt de productie van laminaat drie weken stil tijdens de herfst- en kerstvakantie. Het gaat om de productieafdeling in Wielsbeke, waar onder meer QuickStep-vloeren worden gemaakt. Zo’n 1.000 werknemers worden die weken tijdelijk werkloos en vallen terug op 70% van hun inkomen. “We nemen die beslissing om deze lastige economische periode te overbruggen, zodat we daarna met dezelfde mensen door kunnen gaan”, zegt woordvoerder Sander Laridon.

Dat de cijfers van Unilin minder goed zijn, is niet nieuw. “We trekken eigenlijk al sinds begin juni aan de alarmbel”, zegt Laridon. “De Europese Unie heeft veel voordelen, onder meer het brengen van stabiliteit voor de lidstaten, maar het werkt in deze toch wel héél traag om oplossingen te bieden voor deze crisis.”

De hogere grondstof- en energieprijzen zijn al een tijd lang een doorn in het oog van Unilin. “De houtprijs stond al onder druk, maar door de exploderende energieprijzen is die druk alleen maar toegenomen. Mensen gaan op zoek naar alternatieven voor gas en elektriciteit, en verwarmen vaker met hun houtkachel. Daardoor stijgt de vraag naar hout, en wordt hout nog duurder. We betalen nu drie tot vier keer de prijs voor hout ten opzichte van de normale prijs. Ook de chemische grondstoffen die gebruikt worden in het productieproces, worden duurder. “Ureum, melamine, pvc,… zijn derivaten van gas en daardoor sterk gelinkt aan de gasprijs.”

Nieuwe vloer wordt uitgesteld

Unilin moet die hogere kostprijs doorrekenen aan de klant, wat de producten duurder maakt. “Komt daar dan nog eens bij dat veel mensen bewuster gaan leven. Nu alles duurder wordt, worden uitgaven beperkt tot het strikt noodzakelijke. Een nieuwe vloer leggen, wordt nog wat langer uitgesteld. Het consumentenvertrouwen is heel laag, zo blijkt uit cijfers van de EU. Lager dan in de coronacrisis en lager dan tijdens de financiële crisis in 2008.”

En wie toch een vloer legt, kiest voor goedkopere alternatieven. “Onze merken, zoals QuickStep, situeren zich in het hogere segment. Onze producten zijn kwaliteitsvol en gaan heel lang mee, maar ze zijn iets duurder dan andere producten op de markt. Bovendien is deze energiecrisis een Europese crisis. Bij producten die gemaakt worden in pakweg China en de VS hoeven energieprijzen dus niet doorgerekend te worden.”

Geen verrassing

Unilin verkoopt 20 tot 30% minder dan andere jaren. Om die tegenslag het hoofd de bieden, wordt de productie van laminaat drie weken stilgelegd tijdens de herfst- en kerstvakantie. Voor zo’n 1.000 werknemers werd economische werkloosheid aangevraagd. Het grootste deel daarvan is aan de slag in de vestiging in Wielsbeke. “We zijn de voorbije maanden altijd heel open over geweest tegen onze werknemers. Voor hen zal de aankondiging dat we drie weken sluiten dus geen verrassing meer geweest zijn.”

Luc Geerardyn van ABVV bevestigt dat de sluiting voor de werknemers geen verrassing was. “Let op: het is niet voor alle 1.000 mensen de volle drie weken dat ze economisch werkloos zullen zijn. Maar het is inderdaad geen goed nieuws dat ze voor die periode terugvallen op 70% van hun inkomen. Dat is zeker in deze economisch uitdagende tijden niet evident. Boosheid naar de werkgever toe is er niet echt, de mensen weten zelf ook dat Unilin hier niets kan aan doen. Er zullen wellicht nog industriële bedrijven dit voorbeeld volgen. Maar er wel ongerustheid. Volgen er nog weken? Zoek ik niet beter nu al naar iets anders?”

Ontslagen?

Dat deze crisis niet op een paar weken opgelost zal zijn, lijkt een evidentie. Volgen dan nog sluitingen? En erger nog: ontslagen? “We sluiten net deze drie weken om deze energiecrisis door te komen en achteraf met dezelfde ploeg verder te kunnen gaan”, zegt Laridon. “We hopen dat het bij deze paar weken blijft. We volgen alles op en zullen blijven open communiceren met onze mensen. Gelukkig zijn we als een bedrijf gediversifieerd genoeg om deze crisis door te komen. De verkoop van onze isolatiepanelen loopt bijvoorbeeld wel goed.”

