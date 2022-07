De eerste baantjes in het nieuwe zwembad, worden gezwommen op 5 september

In maart 2021 zijn de werken voor een nieuw sportcentrum op domein Hernieuwenburg gestart. In het sportcentrum komen een zwembad, een sporthal en een cafetaria. Ook de kantoren van de dienst Vrije Tijd worden er gecentraliseerd. Vorige maand werd de betegeling aan de wanden van het zwembad afgewerkt. Lockers en meubilair werden geplaatst. In de sporthal werden alle belijningen geschilderd voor de verschillende sporten. Op verschillende plaatsen vindt de decoratieve afwerking in hout plaats, zoals aan de balie aan de inkom. De aanleg van de uitbreiding van de schorspiste rond de sporthal is al vergevorderd.