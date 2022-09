Camera’s, sensoren en LED-scherm moeten Zwaantjesbrug langs N382 in Ooigem beschermen

Wielsbeke/OostrozebekeNa talloze aanrijdingen van de Ooigemse Zwaantjesbrug door te hoog geladen vrachtwagens is zoals beloofd aan beide zijden voor de brug een hoogdetectiesysteem geïnstalleerd. Camera’s en sensoren meten de hoogte van voorbijrijdende vrachtwagens en waarschuwen via LED-borden als die te hoog geladen zijn. Kostprijs: 300.000 euro.

De voorbije jaren mispakten tal van vrachtwagenbestuurders zich al meermaals aan de hoogte van de Fabiolabrug, in de volksmond beter gekend als Zwaantjesbrug. Met haar 4,20 meter is de brug iets lager dan andere bruggen maar nog ruim hoog genoeg om aan de wettelijke voorwaarden te voldoen. Vrachtwagens mogen immers maar 4 meter hoog geladen worden. Toch misrekenden heel wat truckers zich, met heel wat schade aan de brug tot gevolg. Halfweg juli was dit nog het geval.

Volledig scherm Te hoog geladen vrachtwagens botsten al regelmatig tegen de brug. © Foto JVK

“Daarom sloegen het Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg nv en de gemeenten Oostrozebeke en Wielsbeke de handen in elkaar om dit probleem het hoofd te bieden”, aldus Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “Het is dankzij de goede samenwerking tussen die verschillende partners dat het hoogtedetectiesysteem is geïnstalleerd.” De installatie startte begin augustus aan de Nieuwenhovenstraat en aan de Verbindingsstraat. Ondertussen is het systeem operationeel.

Volledig scherm Langs de N382 zijn LED-schermen geïnstalleerd die vrachtwagenchauffeurs moeten waarschuwen als ze te hoog geladen zijn. © AWV

LED-scherm

Het systeem meet met camera’s en sensoren aan beide zijden van de brug de hoogte van de voorbijrijdende vrachtwagens. Als die te hoog zijn, krijgen chauffeurs wat verderop op een LED-scherm hun nummerplaat en een waarschuwing te zien. Zij worden verzocht om te rijden.

Omleiding

Te hoog geladen vrachtwagens die vanuit Ingelmunster richting Wielsbeke rijden, worden gevraagd rechtsomkeer te maken via het industriegebied, zo’n 200 meter verderop. Te hoog geladen vrachtwagens die uit de richting van Wielsbeke komen, worden verzocht rechts in te slaan aan de verkeerslichten, via de Verbindingsstraat richting Ooigem of Oostrozebeke.

ANPR-camera’s

Naast het opmeten van de hoogte van de vrachtwagens, kunnen de ANPR-camera’s en digitale schermen ook voor andere doeleinden worden ingezet. Zo kunnen in de toekomst occasioneel ook belangrijke omleidingen of hinder op de LED-schermen worden vermeld of kan de politie bij eventuele aanrijdingen de nummerplaatgegevens van de ANPR-camera’s uitlezen. Ook kunnen de ANPR camera’s apart door de politie gebruikt worden.

Volledig scherm Uit het archief: in Wielsbeke boorde zich een betonpaneel tussen de Zwaantjesbrug en het wegdek na een botsing. Er moest een betonschaar aan te pas komen om het paneel te verwijderen/verbrijzelen © Lieven Samyn

