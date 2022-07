Brandweer rukt uit voor gasdetector die in werking treed, maar blijkt vals alarm

De brandweer rukte woensdagnamiddag uit naar de Molenstraat in Wielsbeke voor een gaslek. Het alarm van een woning dat in de buurt van de open haard hangt, was plots in werking getreden. De brandweer snelde ter plaatse en voerde controles uit. Maar ze konden geen waarnemingen meten van gas in de woning. Het ging om vals alarm waarbij het alarmsysteem een valse melding gaf.