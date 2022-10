Brandweer redt zwaan uit zes meter diepe bouwput

De hulpdiensten werden rond 10 uur opgetrommeld naar de Moerdijkstraat in de Wielsbeekse deelgemeente Sint-Baafs-Vijve. Op een werf hadden arbeiders gezien hoe een zwaan in een bouwput op zes meter diepte was gesukkeld. Het dier zat in het water en kon geen kant meer op. Brandweerlui daalden in de bouwput af, maar het was onmogelijk het dier te vangen en veilig naar boven te brengen. Daarom werd de helling van de bouwput gedeeltelijk uitgegraven zodat ze minder steil was. Eens die klus geklaard was, kon de brandweer de zwaan naar de bijgewerkte helling loodsen. Het dier kon zo zelf naar boven klauteren.