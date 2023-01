Bom onder de Wielsbeekse politiek: 11 CD&V-leden stappen op. “Ik voel me in het diepst van mijn ziel verraden”

wielsbekeDe etterbuil bij CD&V is nu helemaal gebarsten. Maar liefst 11 leden scheuren zich af om met de nieuwe partij TEAM8710 te beginnen. Onder hen schepenen Filiep De Vos, Daisy Haydon en Ine Callens. Burgemeester Jan Stevens blijft enkel nog achter met schepen Rachida Abid, en raadsleden Guido Callewaert en Magda Deprez. Voor oppositieraadslid Jan De Potter is het duidelijk. “Een aantal mensen hebben hun carrièreplanning opgemaakt, en daar passen stemmenkanonnen Jan Stevens en Rachida Abid niet in.” Hoe moet het nu verder in Wielsbeke?

Hoewel het al een tijdlang duidelijk is dat het niet meer op wieltjes liep bij de CD&V, komt het persbericht van de nieuwe partij TEAM8710 toch als een verrassing. Vooral het aantal politici dat zich afscheurt is indrukwekkend. Dat Frédéric Depypere en Marijn De Vos het niet eens waren met de koers die CD&V voer, was al duidelijk sinds ze in juni opstapten al als voorzitter en ondervoorzitter van de partij.

Maar de onvrede binnen de partij blijkt nu groter dan gedacht: maar liefst 11 leden scheuren zich af om onder de nieuwe vlag ‘TEAM8710’ verder te gaan. Dat zijn schepenen Filiep De Vos, Daisy Haydon en Ine Callens, net als raadsleden Ellen Rogge, Geert Snoeck en Danny Vanhoutte en BCSD-leden Marijn De Vos, Kathleen Devliegere en Gaby Benoit. Tot slot worden ook Carlos Verbrugghe en Filip De Coninck bestuurslid van de nieuwe partij.

Quote We hechten allemaal veel belang aan het teamver­haal, waar ruimte is voor verjonging en vernieu­wing. Voor de inwoners van Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vij­ve gaan we voor inspraak, open communica­tie en een financieel gezonde gemeente Frédéric Depypere (TEAM8710)

“In de afgelopen maanden hebben een aantal mensen met eenzelfde toekomstvisie voor de gemeente mekaar gevonden”, verklaart Depypere. “We hechten allemaal veel belang aan het teamverhaal, waar ruimte is voor verjonging en vernieuwing. Voor de inwoners van Wielsbeke, Ooigem en Sint-Baafs-Vijve gaan we voor inspraak, open communicatie en een financieel gezonde gemeente.”

Burgemeester Jan Stevens blijft dus achter met enkel nog schepen Rachida Abid, en raadsleden Guido Callewaert en Magda Deprez. Die laatste twee namen bij de discussie rond de trage weg enkele maanden geleden trouwens ook een ander standpunt in dan dat van de burgemeester.

Quote Stevens is 50 tot 60 uur per week beschik­baar voor zijn mandaat. 25% van de Wielsbeek­se kiezers heeft voor hem gestemd. Dat verdient méér respect. Oppositieraadslid Jan de Potter (U.)

Voor oppositieraadslid Jan De Potter (U.) is het duidelijk. “Een aantal mensen hebben hun carrièreplanning opgemaakt, en daar passen stemmenkanonnen Jan Stevens en Rachida Abid niet in. Jan Stevens en ik hebben over veel zaken een andere mening. Maar de manier waarop ze hem nu behandelen, kan ik niet anders dan afkeuren. Stevens is 50 tot 60 uur per week beschikbaar voor zijn mandaat. 25% van de Wielsbeekse kiezers heeft voor hem gestemd. Dat verdient méér respect.”

De ‘outing” van TEAM8710 kadert in de aanloop naar de komende verkiezingen. “We zullen naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 trekken met een gemeentelijst zonder politieke kleur en met mensen die het beste voor hebben met de gemeente”, zegt Marijn De Vos. “Of een samenwerking met mensen van andere lokale lijsten tot de mogelijkheden behoort? Zeker, zolang er inhoudelijk voldoende raakpunten zijn. Maar we gaan uiteraard ook nieuwe mensen aanspreken om mee in dit nieuwe project te stappen. Wie interesse heeft, kan zeker één van de bestuursleden aanspreken.”

Burgemeester Jan Stevens is wat overdonderd door deze omwenteling. “Dinsdagavond hebben mijn eerste schepen en de voorzitter mij koudweg gecommuniceerd dat ze een nieuwe partij zouden opstarten, waarin voor mij géén plaats was. De vraag of ik wilde meedoen, is niet gesteld.”

Quote Ik voel me in het diepst van mijn ziel verraden, en mijn geloof en vertrouwen in mijn politieke medestan­ders is weggerukt Burgemeester Jan Stevens (CD&V)

Een verrassing, zegt Stevens, want hij zag het niet aankomen. “De laatste tijd voelde ik wel dat een aantal mensen wat koeler en afstandelijker tegen me waren. Maar dat dit op til was, had ik niet verwacht. Ik voel me in het diepst van mijn ziel verraden, en mijn geloof en vertrouwen in mijn politieke medestanders is weggerukt” Ook Stevens denkt aan dezelfde beweegreden als De Potter. “Rachida en ik pasten niet meer in het plaatje dat bepaalde politici voor ogen hebben.”

Stevens liet er de laatste jaren wat onduidelijkheid over hangen, of hij in 2024 nog eens voor een verlenging van zijn mandaat zou gaan. “Gemeentepolitiek is zwaar. Dit toont nog maar eens aan hoe mentaal sterk je in je schoenen moet staan als burgemeester. Of ik nog verder wil als burgemeester, daar wil ik mij nu niet impulsief over uitspreken. Maar ik krijg enorm veel berichten, mailtjes en telefoontjes. Zelfs van mensen waarvan ik het niet verwachtte, en die doen heel veel deugd. Op dit moment voel ik zelfs een extra stimulans om me opnieuw kandidaat te stellen, en de manier waarop ik ben behandeld is daar niet vreemd aan.”

Het beleid van Wielsbeke wordt tot aan de verkiezingen gewoon verder gezet, zegt TEAM8710. “We willen de huidige bestuursperiode op een goeie manier afwerken. Alle schepenen en raadsleden van TEAM8710 zullen tot eind 2024 het goedgekeurde meerjarenplan verder loyaal blijven steunen”, wil Depypere nog benadrukken.

