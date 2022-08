Bestuurder booster gereanimeerd na verschrikkelijke klap langs kanaal Roeselare-Leie

Beveren-Leie Huis tijdelijk onbewoon­baar na ‘banale’ aanrijding: stabili­teit niet zeker door... trillingen van passerende vrachtwa­gens

Langs de Kortrijkseweg in Beveren-Leie, in de buurt van ’t Neerhof, is vrijdag een ongeval gebeurd. Een Fiat Panda raakte van de weg af en botste tegen de gevel van een woning. Een muur werd ingedrukt, maar begaf niet. Toch is het huis tijdelijk onbewoonbaar.

