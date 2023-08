Bestelwagen rijdt in op bushokje in Wielsbeke: meisje overleden, moeder in levensgevaar

Het ongeval gebeurde maandag in de Ooigemstraat in Wielsbeke. De bestelwagen was in nog onduidelijke omstandigheden van de rijbaan afgeweken en belandde in het buskotje. Daar zaten op dat moment drie vrouwen op de bus te wachten. Een meisje, geboren in 2008 kwam om het leven. Haar moeder werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de derde vrouw raakte zwaargewond.