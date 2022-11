Beaulieu sluit tapijtfabriek in Wielsbeke: 175 banen op de tocht

Het nieuws dat Beaulieu International Group haar dochterbedrijf IDEAL Floorcoverings wil sluiten, kwam als een complete verrassing op de bijzondere ondernemingsraad vanmorgen. “Er is eigenlijk weinig tot geen tijdelijke werkloosheid geweest in het bedrijf”, zegt Steve Meseure van ABVV textiel. “De medewerkers hadden verwacht op de bijzondere ondernemingsraad dat die wél zou aangekondigd worden, maar niet dat het bedrijf meteen helemaal opgedoekt zou worden. De werknemers zijn dan ook bijzonder aangeslagen. Iedereen werd vanmiddag naar huis gestuurd.”

In IDEAL Floorcoverings worden tapijten gemaakt. “Een tijdje geleden heeft Beaulieu International Group al haar tuft activiteiten in Europa in Wielsbeke gecentraliseerd”, zegt Meseure. “Maar die blijken niet rendabel genoeg meer. Kleine marges, grote concurrentie onder meer uit goedkope landen van buiten Europa, en daar bovenop ook nog eens de stijgende grondstof- en energieprijzen zorgen ervoor dat BIG geen toekomst meer ziet in IDEAL Floorcoverings.”

In het bedrijf werken 175 mensen. Hun job staat op de helling. “De informatie-en consultatieronde in het kader van de wet Renault start volgende week”, zegt Meseure. “Afwachten wat daar uitkomt. Maar zullen we ons best doen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden.”

Die intentie heeft Beaulieu International Group zelf ook. “We hebben veel verschillende afdelingen in ons bedrijf. Naast tapijt maken we ook andere vloerbekleding: laminaat, vinyl, kunstgras,… Het is zeker onze bedoeling om te kijken waar we onze medewerkers elders aan het werk kunnen houden”, zegt communicatieverantwoordelijke Pieter Lelieur. “In totaal werken 1900 mensen in BIG, en er zijn nog openstaande vacatures.”

Ook Lelieur verwijst naar de exploderende energieprijzen, die voor de uiteindelijke druppel hebben gezorgd. “Al was de tuftmarkt ook niet meer zo gunstig. Er zijn veel spelers op de markt, en er wordt te veel geproduceerd in verhouding tot de vraag: er wordt steeds minder voor tapijt gekozen, veel minder dan vroeger.”

