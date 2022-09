Arbeider Balta zwaargewond na ongeval in silo

Bij het bedrijf Balta in Sint-Baafs-Vijve is vrijdagmiddag een arbeider zwaargewond geraakt. Hij kreeg een gedroogde laag latex over zich heen terwijl hij bezig was in een silo. De man werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De arbeider was aan de slag in een bovengrondse silo bij het bedrijf Balta langs de Wakkensteenweg in Sint-Baafs-Vijve. Rond de middag kreeg de man ineens een gedroogde laag latex over zich heen. Omdat hij vast zat in de loods, snelde de brandweer ter plaatse. Uiteindelijk kon de man vrij snel via een luik onderaan de silo bevrijd worden. Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Bij Balta produceren ze tapijten en rugs voor residentieel en commercieel gebruik en non-woven textiel.

