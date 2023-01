ANALYSE. Het worden twee lastige jaren voor de Wielsbeekse meerderheid: “Want de burgemeester werd buiten gezet met het huisvuil en die is nog altijd niet opgehaald”

Stasegem Voor 10.000 euro zadels gestolen uit manege Gaverranch: “De dieven wisten duidelijk wat ze hebben moesten”

Pas anderhalf jaar geleden namen Michael (26) en zijn zus Laura (24) in Stasegem de bekende Gaverranch over, om de accommodatie een mooie toekomst te geven. Maar dieven sloegen maandagnacht een stukje van die droom aan diggelen. Uit de manege verdwenen maar liefst 11 zadels. “Een zware klap maar de steun die we van overal krijgen, is hartverwarmend”, zegt Laura. “Mensen komen zelfs zadels brengen die we mogen gebruiken.”

