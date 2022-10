Agentschap Binnenlands Bestuur geeft oppositie gelijk, gemeenteraadsvoorzitter had punt van Magda Deprez op de agenda moeten brengen

wielsbekeHet Agentschap Binnenlands Bestuur geeft de oppositie gelijk in een klacht die drie raadsleden indienden tegen voorzitter Frédéric Depypere. Die weigerde op de gemeenteraadszitting van 30 juni een agendapunt van voormalig schepen en partijgenote Magda Deprez aan de agenda toe te voegen. Het recht van raadsleden om punten in te dienen, primeert boven het oordeel van de gemeenteraadvoorzitter, klinkt het.

De drie fractieleiders van de oppositie in Wielsbeke, dat zijn Jan De Potter voor U., Rik Buyse voor N-VA en Filip Dinneweth voor Vlaams Belang, dienden klacht in juli klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur tegen gemeenteraadsvoorzitter Frederic Depypere (CD&V). Depypere weigerde een agendapunt van zijn partijgenote en voormalig schepen Magda Deprez te behandelen op de gemeenteraad op 30 juni. Deprez wilde toen graag weten waarom het schepencollege een trage weg tussen Wielsbeke en Harelbeke toch niet wilde aanleggen. Dat is diezelfde trage weg die intussen al voor een paar gemeenteraadszittingen voor commotie zorgt, trouwens.

Toen bleek dat het agendapunt niet besproken zou worden tijdens die zitting, verlieten de oppositie, én raadslid Deprez daarna de gemeenteraadszitting, waardoor die stilgelegd moest worden. Op de volgende raadszitting werd het punt wel behandeld. Volgens voorzitter Depypere was het punt de eerste keer niet in orde, en was het dat de tweede keer wel. De oppositie was het daar niet mee eens en ging dus verhaal halen bij Agentschap Binnenlands Bestuur.

“Op de raad hebben wij een duidelijke uitleg gevraagd over de motivatie waarom het punt niet behandeld werd, en dat hebben we niet gekregen. We hopen via het Agentschap Binnenlands Bestuur wel een antwoord te krijgen op die vraag”, zei de Potter daarover. Depypere wilde de discussie niet in de media voeren, zei hij, maar hij bleef erbij dat hij nog steeds achter zijn beslissing staat van toen en nu opnieuw dezelfde beslissing zou nemen.

Gemeenteraad Wielsbeke

Raadslid Jan De Potter heeft nu via een brief van gouverneur Carl Decaluwé het oordeel van het Agentschap Binnenlands Bestuur gekregen. In de brief haalt hij een aantal zaken aan uit het gemeentedecreet. “Samen met u dient te worden vastgesteld dat de voorzitter van de gemeenteraad er aldus toe verplicht is om elk tijdig en regelmatig ingediend verzoek tot aanvulling van de agenda te respecteren”, klinkt het. “De voorzitter beschikt daarbij in principe niet over de bevoegdheid om te oordelen over de opportuniteit van voorlegging aan de raad, ook niet als er twijfels zouden rijzen over de beslissingsbevoegdheid van de raad.”

En verder: “Het staat gemeenteraadsleden -ongeacht of zij deel uitmaken van de meerderheidspartijen of van de oppositie- vrij om dergelijke agendapunten toe te voegen indien zij dit nodig achten. Indien men zulks niet zou toelaten, dan zou dit een onaanvaardbare beknotting inhouden van het agenderingsrecht van raadsleden zoals opgenomen in artikel 21 DLB.”

Met andere woorden: het recht van raadsleden om punten in te dienen, primeert boven het oordeel van de gemeenteraadvoorzitter. “In het licht van voorgaande zal ik aan de gemeenteraadsvoorzitter aangeven dat deze hier in de toekomst rekening mee dient te houden”, laat Decaluwé nog weten.

Wél wordt verder geen gevolg gegeven aan dit feit. Het voorgestelde agendapunt werd immers wel al toegevoegd op de gemeenteraadszitting van 11 juli, en werd behandeld en gestemd op dat moment. “Zoals de gouverneur stelt, is het punt op de eerstvolgende raad wel behandeld”, zegt Depypere. “Ik ga hier niet méér ruchtbaarheid aan geven dan nodig, voor mij is case closed.”

De gemeenteraadszitting wordt morgenavond weer een onvoorspelbare zitting. De trage weg wordt er opnieuw ter stemming gebracht. Als de voltallige oppositie aanwezig is, en iedereen stemt zoals hij de voorbije keren stemde, dan kan er een wisselmeerderheid gevormd worden. Het valt echter nog af te wachten of schepen Guido Callewaert opnieuw vóór de trage weg stemt en tégen de kar van zijn partijgenoten rijdt. Er wordt ongetwijfeld langs alle kanten aan zijn mouw getrokken dezer dagen.

