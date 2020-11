7 jaar cel voor Summer (25) voor moordpoging op 72-jarige liefdesrivale in bizarre driehoeksverhouding

Kortrijk Diksmuide­kaai op Overleie week dicht voor riolerings­wer­ken

4 november De Diksmuidekaai in de wijk Overleie in Kortrijk is dicht voor het verkeer van donderdag 5 tot en met woensdag 11 november. Dat is zo op een strook tussen de Overleie- en Kollegestraat. De firma Growebo uit Gullegem voert in dat deel van de Diksmuidekaai rioleringswerken uit. Het lokale verkeer volgt tijdens de werken een omleiding via de Overleiestraat, Sint-Amandslaan en Kollegestraat.