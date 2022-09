600 inwoners openen nieuw zwembad en nieuwe sporthal, méér momenten waarop ruim publiek kan komen zwemmen

Zo’n 600 inwoners brachten gisteren zaterdag een bezoekje aan het gloednieuwe sportcentrum. Alles werd in het werk gesteld om het sportcentrum, met 9 miljoen euro de belangrijkste investering van deze legislatuur, te kunnen openen met de Wielsbeekse Feesten. Nieuw is dat er meer momenten zijn waarop het ruime publiek zal kunnen komen zwemmen.

Volledig scherm Clint Delaere, Steven Lefevre en Thibault Vandenbussche van de sportdienst. © Henk Deleu

Wie regelmatig gebruik maakte van de oude sporthal en het oude zwembad, weet dat een vernieuwing dringend nodig was. Het nieuwe sportcomplex betekent ook een uitbreiding van de bestaande sportmogelijkheden, (afgezien van het feit dat het openluchtzwembad verdwijnt).

“Het huidige zwembad is 12,5 meter op 8, het nieuwe is er 16,5 op 10”, zegt”, zegt sportfunctionaris Steven Lefevre. “Er zijn 4 baantjes van 2,5 meter breed. Het bad bestaat uit een duobodem: de bodem kan dus op twee verschillende dieptes ingesteld worden. Ideaal om bijvoorbeeld in het ene deel de kleutertjes te leren zwemmen, en in het andere deel iets oudere kinderen.” Er zijn 4 groepskleedkamers, en 6 individuele kleedkamers en 1 familiekleedkamers.

Volledig scherm Opening sportcentrum Wielsbeke © Henk Deleu

De klemtoon ligt nog steeds op schoolzwemmen. Daarnaast zal je net als vroeger ook het nieuwe zwembad kunnen huren, en zijn er ook momenten vastgelegd voor seniorenzwemmen en aquagym. “Nieuw is dat het ruime publiek vaker zal kunnen komen zwemmen”, zegt sportdeskundige Clint Delaere. “Zo hebben we vaste momenten waarop inwoners kunnen baantjeszwemmen, op maandag, dinsdag en donderdag van 19u tot 21u. Ook voeren we momenten in voor gezinszwemmen. We doen dat er vraag naar is bij onze bewoners.” De vereniging Somival, die zich inzet voor mensen met een beperking, zal er G-zwemmen organiseren.

De sporthal is 1680 vierkante meter groot, een flinke uitbreiding ten opzichte van de vorige. De tafeltennisclub, de tennisclub, de volleybalclubs en de basketclub krijgen er onderdak. “Er zijn 6 kleedkamers, en twee kleedkamers voor scheidsrechters”, zegt burgemeester Jan Stevens. “Daarnaast zijn er nog twee buitenkleedkamers en sanitair dat gebruikt zal kunnen worden als er buiten sportactiviteiten worden georganiseerd.”

“Het is echt heel mooi geworden”, zeggen Regine Depaepe, Eliane Asteur en Marc Bossuyt. “Heel lichtrijk.” Regine en Eliane kennen elkaar van in het seniorenzwemmen. “We zien dat er ook aan ons gedacht is: er is een heel toegankelijke trap geïnstalleerd om in het zwembad te kunnen.”

De realisatie van het nieuwe sportcentrum is, met een investering van 9,1 miljoen euro, een van de grootste projecten van deze legislatuur. Oostrozebeke en Dentergem dragen elk 1 miljoen euro bij. Van de Vlaamse overheid komt een subsidie van 1,25 miljoen euro voor het project.

Volledig scherm Onder meer de Chiromeisjes organiseerden er een ‘Minifuif voor Maxipret’ © Henk Deleu

De opening werd gekoppeld aan hét moment van het jaar in Wielsbeke: de Wielsbeekse Feesten. Onder meer de Chiromeisjes organiseerden er een ‘Minifuif voor Maxipret’. Zo’n 70 kindjes kwamen er meedansen en spelen. “Dat zijn er een beetje meer dan anders”, zegt Kaat Vannieuwenhuyze. “Ouders zetten hun kindjes hier af om intussen even een kijkje te nemen in het nieuwe sportcentrum.”

