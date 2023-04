Zwitsers bisnummer voor Soudal-Quick.Step: Ethan Vernon snelt naar zege, gefrustreerde Thibau Nys tweede: “Had benen om te winnen”

Thibau Nys gefrustreerd na tweede plaats: “Had de benen om te winnen”

“Ik ben ontgoocheld, want ik had zeker de benen om te winnen. De slotkilometer liep in dalende lijn en de wind blies in de rug, dus eenmaal je op snelheid bent is het moeilijk om nog meters goed te maken op andere sprinters. Het was een tricky aankomst en niet evident om goed gepositioneerd te geraken, maar ik kreeg goeie hulp van mijn ploegmaten. Ik kan niet klagen van mijn sprint, maar blijf toch achter met een dubbel gevoel. Dit was een grote kans, aangezien de andere sprinters onderweg hebben moeten lossen op de lange klim. Morgen krijg ik een nieuwe kans met een gelijkaardige rit. Als ik dezelfde benen heb als vandaag, is dat veelbelovend. Al vrees ik wel dat mijn de benen de rit van vandaag zullen voelen.” (BVDC)