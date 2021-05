Zware crash: seingever wordt van de weg gemaaid door aanstormend peloton

Giro Ploeglei­der Lodewyck: “We waren niet geïnteres­seerd in de roze trui, maar de dag van Evenepoel was zeker en vast geslaagd”

11 mei En plots is de rolverdeling bij Deceuninck-Quick.Step helemaal duidelijk. Joao Almeida - vorig jaar vierde in de Giro - zakte er in de rit naar Sestola helemaal door, Remco Evenepoel beperkte de schade. Ploegleider Klaas Lodewyck: “Het was een lastige dag voor iedereen.”