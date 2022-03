Zorgen om Pidcock: “We vinden de oorzaak van zijn maagproblemen niet”

Tom Pidcock beleefde allesbehalve een goeie dag in Milaan-Sanremo. De wereldkampioen veldrijden moest al op de Capo Berta lossen uit het peloton en gaf nadien op. Bovendien kreeg hij van de wedstrijdjury ook nog een boete van 500 Zwitserse Frank (484 euro) wegens ‘ongepermitteerd gedrag.’ Door maagproblemen moest de Brit van Ineos-Grenadiers in de finale een sanitaire noodstop maken. “Het was geen buikloop, maar Tom moest wel serieus naar het toilet gaan. Ook nadien voelde zijn maag niet honderd procent gezond. Verder koersen had geen zin”, zegt zijn ploegleider Kurt Bogaerts.

Twee weken geleden zegde Pidcock ook al met maagproblemen af voor Strade Bianche. “Het probleem van toen is vergelijkbaar met wat in Milaan-Sanremo gebeurde”, zegt Bogaerts. Toen Pidcock door maagklachten niet kon starten in Strade Bianche trok hij naar Manchester om thuis bij zijn familie even te herstellen. Na twee dagen was hij aan de beterhand en vloog hij naar Andorra om een geplande hoogtestage af te werken. “Die hoogteprikkel verliep vlekkeloos”, zegt Bogaerts. “We hebben alle trainingen kunnen afwerken zoals gepland. Op zeven dagen trainde Tom meer dan dertig uur en met de nodige intensiteit. Van maagproblemen was geen sprake, maar in koers duiken ze weer op. Misschien omdat je in een lange wedstrijd als Milaan-Sanremo veel moet ‘fuelen’? Het vreemde is ook dat hij zich niet echt ziek voelt.”

Bij Ineos-Grenadiers nemen ze de maagproblemen van hun toptalent ernstig. “We gaan dit onderzoeken. Tom heeft woensdag een bloedtest laten doen en we hopen dat we op basis van die resultaten een oorzaak kunnen vinden.” Pidcock rijdt sowieso niet mee in Harelbeke en Gent-Wevelgem. Zijn eerstvolgende wedstrijd zou Dwars door Vlaanderen zijn, maar dat is nu onzeker. “We gaan even geen wedstrijdplanning maken totdat dit probleem is opgelost”, aldus Bogaerts.

Volledig scherm © BELGA

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.