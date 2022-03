Zorgen om linkerknie en voorjaar van Tiesj Benoot: “Wonde zodanig groot dat het niet meteen kan gehecht worden”

De knie is echt niet goed. De snijwonde is zeer diep en er zit veel steengruis in. De wonde is zodanig groot dat hij niet meteen kan gehecht worden.

Benoot prees zich achteraf wel gelukkig dat hij geen breuken opliep, maar maakte zich zorgen om zijn linkerknie. “De knie is echt niet goed. De snijwonde is zeer diep en er zit veel steengruis in. De wonde is zodanig groot dat hij niet meteen kan gehecht worden.”

Bijkomend probleem is dat er al aardig wat littekenweefsel op de linkerknie te vinden is. In de Vuelta van 2018 en de Omloop van 2019 liep Benoot snijwonden op aan dezelfde knie. Toen al was er zodanig veel dood vlees op de knie aanwezig dat hechten niet meer hielp.

Harelbeke?

Omdat het door de knie onmogelijk is om te koersen, zegt Benoot af voor de Tirreno-Adriatico. De eerstvolgende wedstrijd op zijn programma is E3 Harelbeke over achttien dagen. Dat is snel en het is maar de vraag hoeveel conditie hij zal verliezen door enkele dagen in de lappenmand te liggen. “Het is nu zaak om de knie snel te laten herstellen. Ik hoop dat ik zo spoedig mogelijk nieuwe doelen kan stellen in dit voorjaar”, zegt Benoot, die in de voorjaarsploeg van Jumbo-Visma naast wisselkopman ook een belangrijke pion is in dienst van Wout van Aert.