“Zonder Alaphilippe viel het tactische steekspel in de finale helemaal weg”

Wat als? Wat als Julian Alaphilippe niet tegen die motor knalde in de Ronde van Vlaanderen? Dan kregen we een totáál andere finale, vertelt Tom Boonen in de tweede aflevering van onze podcast ‘In het Wiel’. “Niet zozeer omdat Julian de sterkste was, wél omwille van het aantal renners. Het is absoluut niet gemakkelijk om in een groep van twee van de andere weg te rijden. Zonder Alaphilippe viel ook het steekspel weg dat de twee anderen naar elkaar zouden kijken als de derde demarreert. Daarom dat er in de laatste tien kilometer niets noemenswaardig gebeurde. Met drie renners was dat totaal anders geweest. Veel tactischer.”