Zoals verwacht: Filippo Ganna is met 56,792 kilometer de nieuwe houder van het werelduurrecord

WielrennenHet aangekondigde record. Filippo Ganna (26) heeft het werelduurrecord verbroken. De Italiaan van Ineos Grenadiers zorgde op de Velodrome Suisse in Grenchen voor een afstand van 56,792 kilometer in zestig minuten. Dat is duidelijk beter dan Daniel Bigham (55,548 km), de Brit die in augustus proefkonijn was voor Ganna en het record van Victor Campenaerts (55,089 km) scherper had gesteld.