Zo vader, zo zoon: Yves Lampaert krijgt gepast geschenk voor toekomstig zoontje

Wielrennen Zwift schorst Duitse prof voor vervalsen van data tijdens race

23 februari Philipp Diegner van Canyon Esports is geschorst voor het vervalsen van data tijdens een Zwift-race. Zwift is een online fiets- en hardlooptrainingsprogramma dat gebruikers in staat stelt te communiceren, te trainen en te concurreren in een virtuele wereld.