Zo vader, zo zoon: 3-jarige Marlon Sagan steelt met fietsje de show voor de ogen van papa Peter

Wielrennen Pidcock steekt tot twee keer toe de draak met fotofinish van Amstel Gold Race

20 april Er lijkt toch wat te zijn blijven hangen bij Tom Pidcock na de Amstel Gold Race van afgelopen zondag. De 21-jarige Brit moest in een sprint nipt de duimen leggen voor Wout van Aert, al was er na de aankomst bijzonder veel te doen om de finishfoto. Pidcock zelf postte vandaag een foto op Instagram met veelzeggend bijschrift, maar paste het tekstje al snel weer aan. Daar bleef het echter niet bij: ook op Twitter stuurde de winnaar van de Brabantse Pijl een vette knipoog de wereld in.