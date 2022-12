“Zo jong, zoveel druk... Hij doet het toch maar, hé” : Wout van Aert (28) nomineert Remco Evenepoel (22) voor Belg van het Jaar

VELDRIJDEN Eerste cross met ‘Grote Drie’ doet onze analist Niels Albert verlekkerd uitkijken naar meer: “Er komen boeiende weken aan”

Zo, ze zijn aan boord. In schuifjes namen Tom Pidcock, Mathieu van der Poel en Wout van Aert hun prominente plaatsen in aan de veldrittop. Let’s rock’n roll now! “In principe zou je nú al kunnen zeggen: het WK-podium is gekend, alleen de volgorde moet nog worden bepaald”, stelt onze crossanalist Niels Albert.

6 december