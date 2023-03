Zo is het gebeurd: Van Aert en Pidcock komen ongelukkig ten val, maar leggen het met een handshake weer bij

Wout van Aert leek op weg naar een mooie uitslag in de vierde etappe van de Tirreno-Adriatico, maar kwam op 4,5 kilometer van de streep samen met Tom Pidcock ongelukkig ten val. “Het is een incident dat kan gebeuren.”

Na een licht uitwijkmanoeuvre van ploegmaat Koen Bouwman kwam Wout van Aert in aanloop naar de slotklim ten val. De voormalige Belgische kampioen kuste samen met Tom Pidcock het asfalt. Van Aert tikte het stuur aan van Pidcock en voor ze het wisten was het kwaad geschied. Met een duim gaf Van Aert meteen aan dat de schade meeviel, maar zijn kansen gingen zo wel in rook op. Beide protagonisten gaven elkaar ook een handshake. Een mooi moment.

“We waren aan het vechten voor de posities”, vertelde Van Aert na de aankomst over de val. “Ik probeerde door een gaatje te kruipen en Tom haakte langs achteren in mij. Het is een incident dat kan gebeuren. Ik heb niet veel pijn, maar ik ben wel goed geschaafd. Ik hoop dat het verder oké is. Over mijn benen mag ik wel tevreden zijn, al moest het zwaarste nog komen. Dat Primoz (Roglic, red.) wint, is natuurlijk een grote pleister op de wonde.”

Strade-winnaar Tom Pidcock vindt dat hij er weinig kon aandoen en dat is ook te zien op de beelden. “Het gaat wel met me. Ik weet niet echt wat er gebeurd is. Wout zei dat het zijn fout was en hij verontschuldigde zich. Gewoon een koersincident. Ik zal een beetje moeilijk slapen vannacht, maar ik ben wel oké.”

Roglic was dan weer verbaasd dat hij won, want Jumbo-Visma wilde de kaart Van Aert trekken. “Ik was niet plan A”, aldus de Sloveen. “We zouden voor Wout gaan, maar hij had pech. Ik had het geluk dat ik net wat meer naar links zat en de val kon voorkomen. We moesten het plan snel aanpassen en er aan het einde vol voor gaan.”

