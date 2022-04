Zit het allemaal tussen de oren? Op zoek naar de mental gain in de koers: “De stelling dat mentale kracht iets is dat je hebt of niet hebt, is een fabeltje”

Wielrennen“Ach, in de koers doen we heel veel kleine dingetjes in de hoop dat ze onze prestaties verbeteren. Dat ene procentje winst kan misschien in die oefeningen zitten. Of misschien in iets anders. Ik geloof erin, daarmee begint alles.” Woorden van Tim Wellens uit aflevering vier van deze reeks over zijn Airofit. Zitten al die marginal gains dan vooral ook tussen de oren? En is het mentale aspect op zich ook een marginal gain? Op zoek naar de ‘mental gain’ met koerspsycholoog Jens Van Lier: “Het is zo dat we op mentaal vlak nog vaak werken aan de basis, want die wordt soms nog vergeten.”