Zilver voor Alec Segaert op WK tijdrijden voor beloften, wereldtitel voor Waerenskjold

Wielrennen KOERS KORT. Zieke Ewan ontbreekt in GP d’Isbergues - Cerny houdt ploegge­noot Vanseve­nant van eindzege in Slowakije

Caleb Ewan gaat niet van start in de GP d’Isbergues in Noord-Frankrijk. De Australiër van Lotto-Soudal werd ziek deze nacht en wil de tijd nemen om te herstellen. Het is nog niet duidelijk of hij woensdag zal deelnemen in de Omloop van het Houtland.

18 september