Zilver voor Alec Segaert op WK tijdrijden voor beloften, wereldtitel voor Waerenskjold: “Heb nog drie jaar tijd om stapje beter te doen”

Wat een prestatie van onze 19-jarige landgenoot! Het zag er een poos naar uit dat die zelfs aanspraak zou kunnen maken op goud, maar Sören Waerenskjold trok dus uiteindelijk aan het langste eind. De Noorse bonk, leeftijdsgenoot van Remco Evenepoel, maakte het verschil in het tweede deel van de tijdrit: bij het eerste tussenpunt had onze landgenoot nog een voorgift van zeven seconden op de uiteindelijke winnaar, maar bij het tweede tussenpunt was die voorsprong een achterstand geworden van 9 seconden. Een verschil dat niet meer te overbruggen viel.

“Dit is zeker mooi”, was er van ontgoocheling niet het minste beetje sprake bij Alex Segaert. “Dit is nog een stapje beter dan vorig jaar, nu in de beloftencategorie. Ik ben zeker tevreden dat ik tweede ben na een hele sterke Noor die drie jaar ouder is. Maar ik heb nog drie jaar om nog één stapje beter te doen, da’s ook waar we van dromen.”

Quote Ik was fantas­tisch goed gestart, dat gevoel had ik meteen, en ik hoopte dat te kunnen volhouden. Maar na een ronde had ik al door dat het moeilijk zou worden er zo nog een neer te zetten. Wetende ook dat Waerensk­jold een fantasti­sche tweede ronde had neergezet. Da’s echt een beer. Alec Segaert

“Deze tijdrit was zeker een doel in het tweede deel van het seizoen", gaat Segaert verder. “Samen met de steun van mijn broer en trainer Loïc, die alles tot in de puntjes heeft voorbereide. En ook met familie, fans en vrienden die achter me staan geeft dat vertrouwen en motivatie om er alles aan te doen. Ik weet dat er in café De Kluisberg in Lendelede heel wat volk zat dat deze rit volgde, zij zijn allemaal vroeg opgestaan en dat geeft motivatie. Dan weet je dat je geen matige prestatie kan leveren, dat je alles moet geven om het maximum eruit te halen. Ik was fantastisch goed gestart, dat gevoel had ik meteen, en ik hoopte dat te kunnen volhouden. Maar na een ronde had ik al door dat het moeilijk zou worden er zo nog een neer te zetten. Wetende ook dat Waerenskjold een fantastische tweede ronde had neergezet. Da’s echt een beer, een echte Noorman. We zagen het gisteren ook al met Foss, dat die een stukje met een fiets kunnen rijden. Ik ben blij dat het uiteindelijk zilver is geworden.”

“Aan het eind van de rit was er één iemand sterker”, zo klonk het bij coach en broer Loïc Segaert. “Dit is geen schande. Hij heeft al de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in de benen bij de profs, dat moet voor Alec allemaal nog komen. Na zijn Europese titel die hij pakte met redelijk wat voorsprong, was hij met vertrouwen naar hier gekomen. Ook al stonden heel wat van die mannen toen niet aan de start: Waerenskjold stond op de startlijst maar was ziek, Hayter die derde werd, deed ook niet mee... Hij wist dat dat zijn uitdagers gingen worden, maar hij is supertevreden met zijn tweede plaats.”

In 2005 won Dominique Cornu als enige Belg de tijdritwereldtitel bij de beloften. De voorbije jaren stonden met Brent Van Moer (tweede in 2019) en Florian Vermeersch (derde in 2021) twee toekomstige ploegmaten van Segaert op het podium. Een eer die nu dus ook Segaert te beurt valt.

Voor Noorwegen is het de tweede wereldtitel in evenveel dagen. Zondag verraste Tobias Foss met goud bij de elite. Remco Evenepoel pakte daar zilver.

Sven Vanthourenhout: “Er zijn landen die het met minder moeten doen” Serge Pauwels: “Niet het gevoel dat hij het ergens heeft laten liggen” John Lelangue: “Dit is de toekomst”

De uitslag: 1. Soren Waerenskjold (Noo) de 28,8 km in 34:13 (gem. 50,50 km/u) 2. Alec Segaert op 0:16 3. Leo Hayter (GBr) 0:24, 4. Logan Currie (NZe) 0:33, 5. Michel Hessmann (Dui) 0:39, 6. Carl-Frederik Bévort (Den), 7. Eddy Le Huitouze (Fra) 0:51, 8. Raul Garcia Pierna (Spa) 1:02, 9. Mathias Vacek (Tsj) 1:03, 10. Lorenzo Milesi (Ita) 1:05 ... 14. Lennert Van Eetvelt 1:37

