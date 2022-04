“Zijn gewicht is stabiele factor geworden”: ‘Stevige’ Remco Evenepoel zal niet spectaculair vermageren voor Vuelta

‘De beste Evenepoel ooit’. Wíj stelden het vast, híj zei het zondag zelf in Luik. En ook zijn rechtstreekse entourage is ervan overtuigd. “De constante zoektocht werpt finaal zijn vruchten af”, zegt Lodewyck. “We gaven Remco rustig de tijd, in de vaste overtuiging dat hij vroeg of laat weer op volle sterkte zou komen. Dat is nu een feit.” Pelgrim: “Hij lijkt me effectief nóg beter dan voor zijn crash in Lombardije. Afgelopen winter hadden we al het gevoel dat Remco een grote stap vooruit had gezet. Alleen was hij nog niet altijd even consistent, wisselde hij goede met minder goede dagen af. De hoogtestage op Tenerife zorgde wat dat betreft voor een doorbraak. Daar liet hij data optekenen die hij voordien nooit had gehaald.”