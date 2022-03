Ziektegolf blijft het wielerpeloton maar overspoelen: “Zó veel zieken? Nooit meegemaakt”

Parijs-Nice Beresterke Van Aert loodst wankelende Roglic naar de eindzege in Pa­rijs-Ni­ce: “Of hij het zonder mij gehaald had? Ik denk het niet”

Een beresterke Wout van Aert heeft Primoz Roglic de eindzege in Parijs-Nice bezorgd. De gele trui van de Sloveen hing in de slotrit opnieuw aan een zijden draadje, maar Van Aert kende een wonderdag en redde de meubelen. De ritzege op de Promenade des Anglais was voor Simon Yates. “Wout is half mens, half motor”, uitte Roglic z'n dankbaarheid na de aankomst.

