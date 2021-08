Zieke Evenepoel blijft ver onder zijn niveau in tijdrit Benelux Tour: “Heb niets kunnen eten vandaag”

In de tweede etappe van de Benelux Tour stond een korte tijdrit van 11 kilometer op het programma. De renners kregen een vlak en bijna loodrecht parcours, met slechts zes bochten, voorgeschoteld. Een kolfje naar de hand van de echte tijdritspecialisten, dus.

Remco Evenepoel hoopte de turbulente eerste etappe en het akkefietje met Gianni Vermeersch door te spoelen. Maar waar maandag materiaalpech stokken in de wielen stak, gooide dinsdag ziekte roet in het eten. “We wisten het dinsdagochtend al. Ik ben wat ziekjes opgestaan. Tot een uur voor de tijdrit kon ik niets eten. Dat is geen optimale voorbereiding. De eerste drie, vier kilometer kon ik dat nog wel houden. Daarna liepen de benen leeg. Het is jammer.”

Het begon dinsdagochtend om half zes, vertelde Evenepoel. De renner kreeg het koud, had buikpijn en kon niet meer slapen. Hij sloeg het ontbijt over. Een uur voor de start van de tijdrit, rond tien over één dinsdagmiddag, werkte hij toch een powerbar en een cola naar binnen. “Niet ideaal voor een tijdrit. Ik wilde sarten met de hoop dat het beter zou worden. Dat was niet het geval. In een tijdrit moet je altijd volle bak gaan. Met het tijdverlies van maandag had ik dinsdag tijd willen terugpakken. Het was niet zoals ik maandagavond had gehoopt.”

Verder koersen?

Onze landgenoot bekijkt woensdagochtend of hij al dan niet nog van start gaat in de volgende etappes: “Is het woensdag niet beter, dan kan ik beter uitzieken en herstellen voor volgende week”, aldus Evenepoel. “Het heeft geen zin om volledig over de limiet te gaan en dan niks meer waard te zijn op het EK. Ik heb niet veel zin om zonder energie en zonder eetlust verder te koersen.”

Het is een frustrerend begin voor Evenepoel. Maandag ging hij door het lint na afloop van de eerste rit. Gianni Vermeersch kreeg de volle laag na een aanrijding met Evenepoel in de waaier. “Ik was gefrustreerd. Ik ben daarna snel gekalmeerd. Alles is vergeten. Ik wou dinsdag het tijdverlies goedmaken.” Dat ging dus ook niet vanwege ziek. Evenepoel: “C’est la vie. Nu staat mijn ploegmaat Kasper Asgreen goed in het klassement (tweede op 0:19 van Bissegger). Als ik toch verder koers, ga ik dat klassement helpen verdedigen.”

Toptijd Bissegger

Evenepoel klokte uiteindelijk af op een tijd van 12"47'71, niet voldoende voor de top tien. In het zog van onze landgenoot zette Edoardo Affini een sterke tijd van 12'23"83 neer. De Italiaan van Jumbo-Visma mocht lang in de hot seat blijven zitten en zag zijn ploegmaat Tom Dumoulin en Søren Kragh Andersen tevergeefs proberen een snellere race tegen de klok te rijden.

Maar Stefan Bissegger slaagde daar wel in. De Zwitser van EF Education-Nippo was maar liefst vijftien seconden sneller dan de Italiaan. Affini bleef tweede, Stefan Küng (Groupama-FDJ) werd nog derde. Victor Campenaerts (Team Qhubeka - NextHash) was de eerste Belg op een achtste plaats.

